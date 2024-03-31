Томатный сок сохраняет молодость, предотвращает сердечно-сосудистые заболевания и снимает стресс. Кроме того, это диетический напиток, так как 90 процентов состава помидоров, из которых его делают – это вода, рассказала биолог Ирина Лялина.

За счет повышенного содержания ликопина, обладающего антиоксидантными свойствами, томатных сок является профилактическим средством от рака. Также напиток запускает выделение гормона серотонина, благодаря чему его регулярное употребление дает возможность избежать напряжения и избавиться от стресса.

К другим полезным свойствам можно отнести противовоспалительный и желчегонный эффект, эффективность против токсикоза и отеков у беременных женщин. При этом кормящим матерям лучше не употреблять сок из томатов, так как у ребенка может развиться аллергия.

В томатном соке содержатся в большом количестве витамины PP, B6, A и K, а также магний, другие органические кислоты и вещества, пектин.

Употреблять напиток стоит разумно и в меру. Лучше всего не превышать норму в два стакана ежедневно, выпивая их за полчаса до еды или после приема пищи. Сок можно дополнять сметану, сливки, свежую зелень, сладкий перец или орехи. Диабетикам стоит выбирать напиток без сахара.