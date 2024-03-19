Военнослужащие западных армий не в состоянии вести такие изнурительные и сложные боевые действия, как на Украине. Об этом в своем материале со ссылкой на заявление бывшего подполковника Вооруженных сил США Алекса Вершинина пишет издание Business Insider.

По словам офицера ВС США в отставке, анализ боевых действий украинского конфликта показал неспособность западных армий вести сражения подобной сложности и интенсивности.

«Придется изменить стратегию, механизм управления ресурсами и процесс обучения», – заявил Вершинин.

По мнению эксперта, командование НАТО делает ставку на короткие и маневренные военные операции, поэтому западные армии не готовы к боевым действиям затяжного характера с равноценным по силе противником. Еще одной проблемой для НАТО является ставка на младший командный состав, который в ходе затяжного конфликта понесет значительные потери и его некем будет заменить.