Во время спектакля «Жениться вам надо, барин» в академическом театре Ростова-на-Дону одному из зрителей внезапно стало плохо. Артист Марат Башаров, игравший главную роль в постановке, моментально остановил ее, чтобы мужчине оказали помощь.

Актер попросил дать свет в зал и быстро помчался к пострадавшему. Также он призвал позвонить в «Скорую помощь».

Следом за Башаровым поднялась и зрительница, которая представилась медицинским работником. Во время объявленного артистом антракта зрителю по имени Роман оказали необходимую помощь. Также его передали подъехавшим к театру родственникам, после чего спектакль был продолжен.

Зрители восхитились поступком актера. В социальных сетях они написали, что действия Марата Башарова вполне заслуживают уважения, так как он быстро отреагировал на экстремальную ситуацию в зрительном зале.