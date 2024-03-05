Издание British Medical Journal опубликовало исследование ученых из США, которые проанализировали особенности питания миллионов людей. В ходе научной работы специалисты выявили, что подавляющее число населения предпочитает употреблять ультрапереработанную пищу.

Проведенный анализ предлагаемой в заведениях общепита и супермаркетах еды доказал, что в ней есть большое количество жиров, соли, сахара, но главное – вредных канцерогенов. Это все накапливается в человеческом организме и приводит к нарушению работы сердечно-сосудистой и пищеварительной системы. В ходе исследования ученые смогли выявить 30 серьезных патологий, возникающих при злоупотреблении человеком вредной пищей.

Специалисты назвали самую популярную ультра-еду, которую употребляет среднестатический современный человек. Самая распространенная и популярная еда – это колбасные изделия. В любой колбасе, среди представленных в большинстве магазинов, присутствует множество пищевых добавок, которые вредны для организма. Исключением, разве что являются специализированные магазины, предлагающие продукцию без добавок, но она стоит в разы дороже.

Любые полуфабрикаты также относятся к ультрапереработанной пище, ведь в их составе есть масса вредных добавок. Даже в хлебном и молочном отделе сложно найти продукцию, без Е-добавок, канцерогенных масел, маргарина и прочих вредных составляющих. К ультра-еде также относится вся кондитерская продукция, снеки, сладкие напитки, мороженное. В общем, вся еда, привычная современным людям.