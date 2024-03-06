Российский и украинский актер Валерий Юрченко умер на 81-м году жизни при невыясненных пока обстоятельствах. Об его смерти сообщила пресс-служба Крымского академического театра имени Максима Горького.

Актер хорошо известен по популярным в СССР фильмам «Секретный фарватер», «Два товарища», по героической эпопее «Битва за Москву» и по другим картинам. Также он сыграл много ролей в театре. Самые известные постановки с его участием – это «Волки и овцы», «Ревизор», «Горе от ума», «Поминальная молитва» и прочие.

Родился Юрченко в Приморском крае в 1943 году. В годы войны семья уехала в Казахстан, затем будущий актер служил на Тихоокеанском флоте и в 70-х поступил в ГИТИС. В те годы это был Государственный театральный институт им. Луначарского.

Юрченко служил в театрах Днепродзержинска и Твери, Астрахани, после чего отправился в Крым.