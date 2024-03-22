Известный зрителям по фильмам «Пленницы» и «Переводчик» 43-летний голливудский актер Джейк Джилленхол пришел на премьерный показ картины «Дом у дороги» в компании своей молодой возлюбленной Жанны Кадье. Об этом в своем материале пишет издание Page Six.

Знаменитости редко появляются на публике вместе, предпочитая обычно избегать излишнего внимания со стороны прессы. Джилленхол начал встречаться с 28-летней французской моделью в далеком 2018 году, однако впервые публично в качестве пары возлюбленные появились на Нью-Йоркском кинофестивале на показе картины старшей сестры Джейка режиссера Мэгги Джилленхол.

Актер отметил, что дорожит своими отношениями с Жанной Кадье и ему не страшно беседовать с ней о браке. При этом за Джейком Джилленхолом тянется слава ловеласа. Ранее он встречался с такими знаменитостями, как Натали Портман, Кирстен Данст, Алисса Миллер, Риз Уизерспун и Тейлор Свифт.

В картине «Дом у дороги» кроме Джейка Джилленхола снимались такие знаменитости, как Конор Макгрегор, Билли Магнуссен, Даниэла Мелшиор и Лукас Гейдж.