На телеканале НТВ 18 марта выходит новый сезон сериала «Пять минут тишины» о спасательном отряде МЧС России. На этот раз главные герои отправляются из Ульяновска в Сочи, где им придется налаживать взаимодействие с местными коллегами.

«За время работы над сериалом мы сталкивались со множеством трудностей, но сообща всегда всё решали. В картине задействовано много персонажей, у каждого из них своя функция. Получалась головоломка, которую нужно было собрать на монтажном столе в цельную историю. Кстати, антураж полностью соответствует названию проекта – море и горы. Я никогда не снимал в таком рельефе и не ожидал, что это настолько тяжело», – рассказал режиссер Михаил Кабанов.

В главных ролях Игорь Лифанов и Роман Курцын, Андрей Аверьянов, Ольга Филиппова и другие.

Роман Курцын рассказал, что в новом сезоне вновь будет множество экшен-сцен. При этом, отметил он, все трюки ему приходится исполнять самостоятельно из-за отсутствия дублера.