Звезда «Слова пацана» Никита Кологривый сообщил фанатам о начале съемок нового фильма с его участие – «Возвращение попугая Кеши».

В запрещенной соцсети Кологривый написал, что они «стартовали». Он рассказал, что начал сниматься в добром семейном кино, в котором «заложены правильные ценности». Речь в картине пойдет о семье, любви, дружбе, добре. Актер признался, что обожает сниматься в таких проектах, ведь они обладают особенной атмосферой и энергетикой.

Кроме Никиты Кологривого, главную роль в фильме получила Оксана Акиньшина и два живых попугая. Съемки проходят в Сочи. Кологривый сыграет учителя географии Митяя. Умный говорящий попугай будет пытаться «прокачать» учителя, которого даже собственная девушка Лера хочет бросить. Понятно, что роль Леры как раз досталась Акиньшиной. Показать фильм на большом экране планируют уже этой осенью.