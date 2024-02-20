На телеканале НТВ вышел пятый сезон музыкально-развлекательного шоу «Маска». После первого выпуска пользователи в Сети подвергли критике одного из членов жюри – Филиппа Киркорова.

Артист сидел в составе звездного жюри в весьма необычном образе. Киркоров надел на голову черный парик, а на глаза – очки с прозрачными стеклами в черной оправе. В качестве наряда он выбрал темный брючный костюм и белую рубашку.

Многие интернет-пользователи выявили крайнее недовольство тем, что недавно оскандалившийся артист вновь появился на российском телевидении. Поэтому многие комментаторы подвергли критике и канал НТВ.

Комментаторы оставили массу недовольных отзывов: «А для чего там опять Киркоров?», «Почему Киркоров в жюри?», «Позор НТВ, игнорирует мнение народа. Киркорова не убрали, смотреть не будем, позор», «Позор НТВ и его руководству».

В состав членов жюри шоу «Маска» также вошли певица Валерия, ведущий и шоумен Тимур Родригез, телеведущая Регина Тодоренко.