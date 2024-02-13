Советский фильм «Неуловимые мстители» режиссера Эдмонда Кеосаяна полюбился многим зрителям. Этот фильм негласно именуется «советским вестерном». За основу взят сюжет произведения Павла Бляхина «Красные дьяволята». Однако от оригинала картину отличает, что главных героев не трое, а четверо.

В фильме повествуется о событиях Гражданской войны на Украине, когда появилась банда, грабящая и без того бедное сельское население советской республики. На помощь приходит четыре партизана Валерка, Данька, Ксанка и Яшка-цыган, которые стали неуловимыми мстителями. Именно эта четверка бесстрашных парней ведет борьбу с бессовестными членами банды.

Зрители обнаружили в фильме незначительный киноляп, который никак не повлиял на сюжет картины, однако все же привлек внимание. Когда Буба Касторский выступал на уличной сцене перед зрителями, то занавеска за его спиной в разных кадрах была то закрыта, то раскрыта. В этой же сцене в толпе зрителей показан Данька. На нем надета светлая рубаха, ворот которой в разных кадрах то застегнут, то полностью расстегнут.