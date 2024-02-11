Популярная в России и постсоветском пространстве комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» в минувшем году отметила свое 50-летие. Эта картина с момента выхода на экраны сразу же полюбилась зрителям, в том числе и благодаря своему актерскому составу.

Ученого Шурика, изобретшего машину времени, сыграл Александр Демьяненко, роль Ивана Васильевича Бунши и царя Ивана Грозного исполнил Юрий Яковлев, а вора-рецедивиста Жоржа Милославского в фильме воплотил Леонид Куравлев. Роль супруги Бунши исполнила Наталья Крачковская, а жену Шурика, Зину, сыграла Наталья Селезнева.

Именно сцена с появлением Зины в квартире связан киноляп, обнаруженный внимательными зрителями. Он связан с аквариумом, находящимся в квартире Шурика. В первых кадрах несложно заметить, что вода в нем была мутная.

Однако в сцене визита Зины в квартиру, аквариум уже был наполнен чистой водой. А за время пребывания супруги Шарика и Ивана Грозного в квартире, вода в аквариуме не просто стала чистой, а в ней даже появились водоросли.