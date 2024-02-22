Российские зрители могут бойкотировать программу «Маска» и вынудить руководство телеканала НТВ сменить Филиппа Киркорова на другого председателя жюри.

Так продюсер Виктор Кинн прокомментировал недовольство зрителей появлением в шоу «Маска» засветившегося на «голой вечеринке» певца Филиппа Киркорова. Он как ни в чем не бывало занял свое место в жюри.

Кинн высказал мнение, что если зрители перестанут смотреть программу, телеканал НТВ может поддаться давлению и заменить исполнителя.

Не согласен с Кинном его коллега Павел Рудченко. Он отметил, что канал НТВ осознанно пригласил Киркорова на программу. В стране сейчас довольно много более важных поводов для обсуждений, поэтому хейт поп-короля вскоре прекратится.