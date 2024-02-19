Советский рок-музыкант Виктор Цой несмотря на огромную популярность всегда с уважением относился к талантливым исполнителям из других музыкальных направлений. Своими воспоминания о лидере группы «Кино» поделился с изданием «Аргументы и Факты» журналист Евгений Додолев.

«Помню московские посиделки, на которых присутствовал Виктор. Зашла речь о конкуренции поп-музыки и рок-музыки. А тогда, в конце 80-х, по уровню популярности с Цоем мог сравниться разве что Юра Шатунов и группа “Ласковый май” (хотя это, само собой, совсем разные жанры). На “Ласковый май” все в рок-тусовке смотрели свысока, если не сказать жестче – презрительно. А Цой взял гитару и спел пару куплетов из репертуара Шатунова», – рассказал Додолев.

По его словам, он точно не помнит, какой именно из хитов «Ласкового мая» исполнил Виктор Цой – композицию «Седая ночь» или «Белые розы». К сожалению в то время не было технических средств, чтобы зафиксировать уникальное исполнение Цоем одного из хитов «Ласкового мая».