В Томске жильцы одной из коммунальных квартир страдают от безобразия, совершаемого психически нездоровой соседки. Люди, вынужденно делят жилплощадь с женщиной, доставляющей массу проблем своим соседям. От безысходности жильцы коммуналки обратились к журналистам, ведь им никак не удается решить наболевший вопрос.

Как рассказала женщина, живущая в этой коммунальной квартире, 33-летняя психически нездоровая Полина загрязняет зоны общего пользования. Она пачкает фекалиями и менструальной кровью ванную комнату, расклеивает использованные прокладки на стенах коридора общего пользования, ходит обнаженной по квартире, кричит и выкидывает вещи из окна.

Кроме женщин в этой квартире проживает 13-летняя девочка, являющаяся дочерью одной из проживающих. Девочке страшно выходить из комнаты, когда ее мама на работе.

Соседки Полины рассказали, что комнату в их коммуналке приобрел брат Полины. И первое время он навещал сестру, а затем прекратил. Теперь все проблемы с психически больной женщиной легли на их плечи.