В Томске жильцы одной из коммунальных квартир страдают от безобразия, совершаемого психически нездоровой соседки. Люди, вынужденно делят жилплощадь с женщиной, доставляющей массу проблем своим соседям. От безысходности жильцы коммуналки обратились к журналистам, ведь им никак не удается решить наболевший вопрос.
Как рассказала женщина, живущая в этой коммунальной квартире, 33-летняя психически нездоровая Полина загрязняет зоны общего пользования. Она пачкает фекалиями и менструальной кровью ванную комнату, расклеивает использованные прокладки на стенах коридора общего пользования, ходит обнаженной по квартире, кричит и выкидывает вещи из окна.
Кроме женщин в этой квартире проживает 13-летняя девочка, являющаяся дочерью одной из проживающих. Девочке страшно выходить из комнаты, когда ее мама на работе.
Соседки Полины рассказали, что комнату в их коммуналке приобрел брат Полины. И первое время он навещал сестру, а затем прекратил. Теперь все проблемы с психически больной женщиной легли на их плечи.
«Да, многое на наши плечи легло, конечно. Но одновременно мы Полину жалеем. Она ведь не виновата, что больна и брошена», – рассказала жительница коммунальной квартиры.