В индийском штате Кашмир 70-летний житель во время прогулки после обильного снегопада обнаружил загадочного червя. Соответствующие кадры были опубликованы порталом NewsFlare.

Местный житель по имени Абдул Гаффар во время прогулки на свежем воздухе заметил на недавно выпавшем снегу загадочное существо. Им оказался длинный и очень тонкий червяк.

«Это не тонкие змеи. Они падают вместе со снегом, и я наблюдаю за ними всю свою жизнь. Я видел их от 30-ти до 60-ти сантиметров в длину», – заявил Гаффар.

По его словам, недавно обнаруженный им загадочный червь привлек его внимание своей аномальной длиной, а также скоростью передвижения по свежему снегу.