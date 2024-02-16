Исполнительница главной женской роли во второй «Дюне» Зендея произвела фурор во время появления на лондонской премьере второй части экранизации известного романа Фрэнка Герберта.

Актриса выбрала для появления на красной дорожке винтажный робо-костюм Mugler, созданный известным брендом в рамках осенне-зимней коллекции 1995 года. Костюм известен под названием «человек-машина» (мachinenmensch). Хромированный наряд сделан из металлических пластин и имеет прозрачные вставки из плексигласа, пишет Peopletalk. Работа над ним шла полгода.

Отмечается, что по странному стечению обстоятельств оригинальный костюм Mugler никем и никогда не использовался с момента, как он был показан на подиуме. Поэтому заполучить такой лук стало удачей и сенсацией. Робо-костюм в оригинале дополняет замысловатый головной убор, но Зендея решила его не надевать. Вместо этого она гладко зачесала волосы и надела бриллиантовое украшение Bulgari