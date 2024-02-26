В беседе с американским CNN президент Украины В. Зеленский сообщил, что у главнокомандующего есть два плана ведения дальнейших боевых действий. Какой из них будет выбран, зависит от действий Вашингтона.

Зеленский заверил, что украинское верховное командование продумывает детали двух военных планов. Реализация того или другого зависит от действий американских «партнеров». Если они предоставят Киеву необходимую военную помощь, то ВСУ начнут «оттеснять» русскую армию. Если же Вашингтон откажется помогать украинцам, то армии придется «сосредоточиться на обороне».

Украинский президент заверил, что в стране «люди готовы воевать», а вот бригады – нет. Без помощи Вашингтона даже оборонительные действия для украинской армии окажутся «очень трудными». Украинским солдата придется совершить неимоверные усилия, чтобы «остаться сильными», сказал Зеленский.