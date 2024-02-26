Военный эксперт, полковник австрийской армии Маркус Райснер в интервью журналистам немецкого телеканала NTV рассказал, что обнародованная цифра, касаемо потерь личного состава ВСУ, очень сильно занижена. Напомним, президент Украины заявил, что с начала боевых действий на Украине ВСУ потеряли порядка 31 тысячи военнослужащих.

«Эта цифра, бесспорно, кажется слишком низкой», – заявил эксперт.

Райснер отметил, что американские власти исходят из того, что ВСУ в общей сложности потеряли порядка 200 тысяч военнослужащих за весь период проведения Россией специальной военной операции. Из этого числа около 70-90 тысяч человек погибли, а 110-130 тысяч получили ранения.

Украинские власти всеми способами стараются, чтобы официальные данные о погибших военнослужащих не стали достоянием общественности. Однако ряд западных СМИ заявил, что с момента начала СВО на Украине количество погибших может составлять несколько сотен тысяч.