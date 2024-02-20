Натовские «спонсоры» киевского режима затребовали список целей на территории России, по которым ВСУ планируют наносить удары. При этом напротив каждого объекта из списка нужно указать целесообразность атаки.

Информатор ТАСС сообщил, что Запад потребовал от Киева составить список российских объектов для планируемых атак, указав целесообразность нанесения ударов по каждому из объектов. Такое требование объясняется желанием западных кураторов контролировать, как ВСУ используют получаемые от Запада ракеты.

Если эта информация подтвердится, то она явно говорит о прямой вовлеченности НАТО в российско-украинский конфликт. При этом в военном Альянсе не раз заверяли, что не стремятся напрямую конфликтовать с РФ. Офпред МИД М. Захарова на эти заявления лаконично отвечала, что НАТО действительно не стремится к конфликту, потому что уже в нем участвует.

Российский президент В. Путин говорил, что НАТО абсолютно лишили оборонительной функции, для выполнения которой он изначально и создавался. Теперь Альянс всего лишь очередной инструмент Вашингтона для достижения целей во внешней политике, пояснял Путин.