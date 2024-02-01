Российский певец и композитор Юрий Лоза стал гостем шоу «Судьба человека». Он рассказал, что в свое время продюсер Бари Алибасов не оценил песню «Плот», которая в последствие стала настоящим хитом. По словам Лозы, он рад, что Алибасов назвал песню «плохой», ведь иначе продюсер взял бы эту песню и отдал бы ее группе «Интеграл».

«А так песня стала моей. До 1989 года я с ней ”тыкался”, пока она не попала в ”Песню года”, — рассказал музыкант.

Юрий Лоза рассказал, что после разрыва сотрудничества с Алибасовым, продюсер ни разу не сказал о нем ни единого хорошего слова. Однако композитор благодарен своему бывшему коллеге за то, что он отказался от песни «Плот».

Стоит отметить, что 1 февраля Юрий Лоза отмечает свое 70-летие. Журналистам удалось побеседовать с артистом, который рассказал о своих патриотических композициях.

По словам музыканта, он планирует в честь своего юбилея провести концерты в Москве и Петербурге. Кроме известных композиций исполнитель планирует порадовать поклонников новыми песнями. Юрий Лоза отметил, что у него есть патриотические композиции, но, к сожалению, они не так востребованы, как песни Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN.