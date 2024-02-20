Российская актриса Юлия Снигирь, сыгравшая главную роль в новой экранизации романа Булгакова «Мастер и Маргарита», высказалась по поводу критики данной картины. После премьеры фильм получил неоднозначные отзывы, причем как со стороны критиков, так и простых зрителей.

По словам актрисы, несмотря на мнение некоторых людей, что в новой экранизации «чего-то не хватает», нужно доверять собственным впечатлениям.

«Остается только доверять своим ощущениям и впечатлениям от результата, и, надо сказать, меня они редко подводят», – подчеркнула артистка.

Также Юлия Снигирь отметила, что на экране не обязательно нужно полностью следовать литературному сюжету, ведь создатели ленты «имеют право на собственную творческую интерпретацию». Также актриса отметила, что ей неприятна несправедливая и неверная критическая информация в отношении нового «Мастера и Маргариты», передаваемая некоторыми изданиями.

Фильм «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина вышел на экраны в конце января текущего года. Главные роли в фильме сыграли Юлия Снигирь и Евгений Цыганов.