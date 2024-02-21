Опасный респираторно-синцитиальный (РС) вирус, в основном заражающий младенцев и детей младшей возрастной группы, массово распространяется в Финляндии. Об этим в своем материале сообщает финское издание Yle.

За последние недели в центральных регионах страны началась настоящая эпидемия среди младенцев, которая на сегодняшний день охватила уже всю территорию Финляндии.

По словам заведующей отделением в больнице Нова Евы Аалтонен, пик распространения опасного вируса пришелся на январь. В этот период отделения неотложной помощи были переполнены юными пациентами. При этом на сегодняшний день уровень заболеваемости существенно не снизился.

Врач перечислила основные симптомы респираторно-синцитиального вируса, среди которых заложенность носа, учащенное дыхание, проблемы с приемом пищи и кашель. Доктор Аалтонен рекомендует родителям с маленькими детьми избегать больших скоплений людей, чтобы минимизировать риск заражения.