13 февраля певец Филипп Киркоров побывал в Горловке в ДНР и посетил местный госпиталь. Он рассказал, что не собирается уезжать из России, исполнил несколько популярных композиций, а также оказал гуманитарную помощь медицинскому учреждению.

Некоторые коллеги Киркорова сразу усмотрели в этом визите стремление певца закрыть вопрос с «голой» вечеринкой и вновь вернуть на сцену и телеэкраны. Но многие все же его поддержали.

Так, депутат Госдумы Елена Драпеко положительно оценила поездку Киркорова в ДНР. Она отметила при этом, что пока неизвестно, повлияет ли как-то этот поступок певца на объявленный ему бойкот.

Поддержку исполнителю высказала и Яна Рудковская. Она отметила, что знала еще неделю назад, что поп-король собирается в Донбасс, но не хотела афишировать этот визит.

«Можно сколько угодно припоминать ему вечеринку и прочее, но вот — настоящий поступок мужчины, с большим и добрым сердцем. Он давно собирался туда поехать. Очень горжусь! Молодец!» – заявила она.

Также отреагировала на поездку Киркорова и официальный представитель МИД Мария Захарова, которая прокомментировала ее хэштегом #ТАДВЕРЬ.