В Сети опубликовано видео мощного удара по базе боевиков ВСУ в Курахово под Донецком авиабомбой ФАБ-1500. Сообщается, что речь идет о боезаряде, оснащенном модулем планирования и коррекции.

Курахово располагается к юго-западу от Донецка и сейчас это один из важнейших населенных пунктов для ВСУ. Российская армия уже освободила Марьинку и продолжает штурм Авдеевки. Поэтому наносить удары по Донецку Киев может только из Курахово.

Бомба ФАБ-1500 ударила по гостинице, в которой находился один из пунктов размещения боевиков ВСУ. Помимо него, в городе есть множество укрепрайонов противника, которые располагаются на местных промышленных предприятиях.

Унифицированные модули планирования и коррекции (УМПК) устанавливаются на авиабомбы, благодаря чему появляется возможность наносить удары по противнику с расстояния 40-70 километров. Это позволяет не входить в зону действия вражеской ПВО.