Последний на пути из Марьинки в Курахово населенный пункт Победа перешел под контроль ВС РФ. Наши бойцы уже подняли над поселком российские флаги.

Информацию о потере Победы подтверждают и украинские телеграм-каналы. Боевики ВСУ заявляют, что поселок освобожден российскими войсками.

Знамя Победы в населенном пункте установили мотострелки 255-го гвардейского полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии.

Минобороны РФ пока не давало официальную информацию об освобождении поселка Победа.

Ранее, напомним, украинская военкор Юлия Кириенко написала, что ВС РФ в ближайшие дни могут взять в клещи Угледар, а также освободить населенный пункт Курахово. Он сейчас остается единственным, откуда ВСУ могут наносить удары по Донецку.