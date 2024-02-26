ВС РФ ночью и утром 25 февраля нанесли массированные удары по тыловым объектам противника. Известно об атаках сразу на три военных аэродрома, расположенных в Староконстантинове под Хмельницким, в Мартыновке Николаевской области и в Канатово Кировоградской области. По имеющимся данным, последний все же отбился, ПВО сбила все воздушные цели.

В Константиновке на территории ДНР разрушен ж/д вокзал, который был крупным логистическим узлом ВСУ. Тг-канал «Рыбарь» сообщил, что здание уничтожено полностью. Поражен и эшелон с пополнением украинской армии, который направлялся на фронт. Кроме того, ликвидированы места размещения личного состава противника в ПТУ-39, в школе-интернате №8 и на Ульяновской улице. Киев не стал оригинальничать в Константиновке и разместил своих боевиков в учебных заведениях.

Также удары наносились по предприятию «Полихим» в Шостке Сумской области, прилуцкому заводу «Белкозин» в черниговском регионе и пунктам размещения ВСУ в Курахово, Северске, Часовом Яре, Красногоровке и Селидово на подконтрольной Киеву территории ДНР.