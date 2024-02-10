В научном издании BMJ Medicine было опубликовано исследование международной группы ученых, согласно которому выяснилось, что некалорийные напитки с содержанием кофеина могут способствовать снижения количества жира в организме.

Исследуя показатели 10 тысяч человек, ученые смогли подтвердить, что употребление кофеина в значительной мере уменьшает индекс массы тела, к тому же снижает риск возникновения диабета второго типа. А вот связь между количеством употребляемого кофеина и сердечно-сосудистыми заболеваниями ученые в данном исследовании не выявили.

Но несмотря на такие позитивные результаты, ученые считают, что длительное употребление кофе в больших количествах может негативно отражаться на здоровье. Ведь долгосрочные последствия употребления кофеиносодержащих напитков еще не изучались. Поэтому, несмотря на все позитивные стороны кофе, не стоит злоупотреблять данным напитком. И более того – не следует рассматривать кофейную диету, как единственный способ похудения.