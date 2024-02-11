Неправильное питание, вредные привычки, а также использование в быту опасных для здоровья химических веществ могут стать причиной развития онкологии. Врач-онколог функциональной превентивной медицины Хамис Магомедова в интервью радио Sputnik объяснила, как нужно изменит быт и образ жизни для снижения риска развития онкологических заболеваний.

«Необходимо максимально “очистить” питание. По возможности использовать хорошие, органические овощи, фрукты, мясо. Исключить из рациона фастфуд или хотя бы питаться по системе 80/20, когда 80% – это правильное питание, то есть цельнозерновые продукты, хорошее мясо и так далее, а 20% – что-то из “запрещенной”, неполезной еды», – объяснила врач-онколог.

По словам Магомедовой, для поддержания чистоты в доме необходимо пользоваться экологичной бытовой химией, которая не содержит канцерогенов и вредных для здоровья веществ. При этом следует отказаться от вредных привычек. Например, курительные жидкости в популярных среди молодежи «вейпах» содержат большое количество тяжелых металлов, способствующих развитию онкологии. Также стоит обратить внимание на гигиену сна.