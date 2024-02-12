Диетолог А. Бобровский объяснил, почему в пожилом возрасте нужно обязательно пить кисломолочные напитки. Но предупредил, что злоупотреблять ими нельзя. Для достижения нужного эффекта достаточно выпивать по стакану кефира 3-4 раза в неделю.

В эфире радио Sputnik питерский диетолог напомнил, что кисломолочные напитки – кефир, йогурт – содержат кальций, белки, витамины, пробиотики. «Живые» бактерии в том же йогурте благотворно воздействуют на кишечник. А кефир обладает еще и омолаживающими свойствами, так как в его составе есть антиоксиданты. Кальций из творога поможет укрепить кости, а с проблемой хрупкости костей пожилые люди сталкиваются особенно часто.

Нормы потребления кисломолочных напитков зависят от роста, веса и образа жизни. Если говорить про йогурт, то в среднем за сутки допустимо съедать до 200 граммов. Если речь идет про кефир, то стакан в день считается нормой. Но чтобы сильно не нагружать кишечник, пить кефир каждый день все-таки не следует. Лучше – через день, посоветовал врач.