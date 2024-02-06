За первый месяц 2024 года в 10 африканских странах было зафиксировано более 26 тысяч случаев заболеваемости холерой, 700 из которых закончились летальным исходом. Об этом во время брифинга в Женеве заявила представитель африканского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Фиона Брака.

По ее словам, за четыре недели нового 2024-го года показатели заболеваемости холерой в 10 странах Африки составили более 26 тысяч случаев. При этом за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано в два раза меньше случаев заболевания холерой. Представитель ВОЗ отметила, что на сегодняшний день ситуация с холерой наиболее опасна в таких странах как Зимбабве, Замбия, Мозамбик, Демократическая Республика Конго, Танзания, Нигерия и Эфиопия.