Известная российская балерина Анастасия Волочкова появилась на шоу супруги Павла Воли, гимнастки Ляйсан Утяшевой «Дерзкая кухня». На своей страничке в соцсети знаменитость опубликовала фото со съемок, которое было раскритиковано пользователями.

Многим не понравился наряд, который Волочкова выбрала для съемок. Она надела темное мини-платье приталенного фасона. А в качестве обуви выбрала ботильоны на очень высокой платформе в тон к своему наряду.

Комментаторы раскритиковали образ балерины: «Вид нелепый», «Если бы не копыта, был бы вполне нормальный образ», «Настя, поменяйте обувь. Эти копытца не для балерин».

На минувшей неделе Волочкову также раскритиковали в Сети из-за отсутствия бюстгалтера. Балерина опубликовала фотографию, на которой она изображена в балетной студии в кислотно-зеленых бриджах и аналогичного цвета боди. Пользователи заметили, что знаменитость не надела под боди бюсгалтер, за что и обрушились на нее с критикой.