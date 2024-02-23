Украинские «сюрпризы», которые президент Владимир Зеленский анонсировал на встрече с журналистами 23 февраля, скорее всего окажутся ударами по Крымскому мосту. Не исключено, что для этого будут использоваться немецкие ракеты Taurus, рассказал порталу News.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

Он напомнил, что в Германии сейчас обсуждается передача Киеву этих дальнобойных ракет. Они способны поражать цели с дистанции в 500-600 километров. Кроме того, ВСУ могут задействовать для атак на Крым большое количество беспилотных аппаратов либо британские боезаряды Storm Shadow.

Напомним, президент Украины заявил, что ВСУ не собираются только обороняться, они в 2024 году подготовят новое контрнаступление. В его рамках, считает Дандыкин, Киев может нанести удары по Крыму, используя ракеты, морские дроны или БПЛА.