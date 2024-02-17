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Киев после провалов на фронте сделал ставку на терроризм и диверсии. Он запускает по российской территории беспилотники самых различных видов, но ВС РФ отражают подавляющее большинство атак, рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

В интервью «Ленте.ру» он отметил, что Запад поставляет Киеву огромное количество различных дронов и поэтому атаки на мирные города, к сожалению, вряд ли скоро прекратятся. Однако Россия постоянно совершенствует средства защиты от вражеских беспилотников.

Так, беспилотные аппараты не только сбивают системы противовоздушной обороны, но и подавляют средства радиоэлектронной борьбы. Они оказывают воздействие на дроны, из-за чего они либо падают сразу, либо сбиваются с курса и не достигают намеченной цели.

Напомним, по данным Минобороны РФ, 17 февраля было сбито 33 БПЛА противника над Брянской, Калужской, Белгородской, Курской и Воронежской областями.