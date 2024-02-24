Для освобождения Часова Яра российским войскам потребуется создавать сразу два плацдарма, так как этот населенный пункт представляет собой очередной «город-крепость» ВСУ, пишет «Военная хроника».

Возможность наступления на Часов Яр появилась после входа российских войск в поселок Красное (после переименования – Ивановское). Однако атаковать город будет достаточно сложно. На его территории имеется промзона, которая давно приспособлена для базы ВСУ, железная дорога с большим количеством зданий и сооружений.

Кроме того, в Часовом Яре имеются районы с сильно заболоченной местностью. Недостатком является также плотная городская застройка, в которой ВСУ обустроят укрепления.

Чтобы взять этот населенный пункт, российским ВС потребуется создавать плацдарм не только в Ивановском, но еще и в Богдановке. Кроме того, нужно занять высоты у канала Северский Донец – Донбасс и провести тщательную зачистку вражеских опорников на этом направлении.