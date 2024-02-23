Вооруженные силы Российской Федерации начали штурм населенного пункта Красногоровка, расположенного в ДНР под Марьинкой. Об этом пишут авторы Телеграм-канала «Военная хроника».

В День защитника Отечества российская артиллерия начали массированный обстрел позиций украинских военнослужащих, расположенных в Красногоровке и ее окрестностях. После массированной артподготовки подразделения ВС РФ перешли к штурму населенного пункта. Подтверждение штурмовых действий со стороны российских сил также было опубликовано на украинских военных пабликах.

«Вместе с расширением контроля российских сил над южным флангом Марьинки и давлением на запад в сторону Курахово продвижение в Красногоровку, с одной стороны, внесет вклад в снижение количества обстрелов Донецка и в перспективе может создать угрозу резервам ВСУ в Мемрике и Карловке, по которым уже часто и сильно прилетает», – пишут авторы Телеграм-канала «Военная хроника».

По данным авторов Телеграм-канала «Сводка и Аналитика СВО», в ходе штурмовых действий российским подразделениям удалось зайти на южные окраины населенного пункта Красногоровка.