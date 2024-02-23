Под Артемовском ликвидирован украинский офицер Д. Коваль, который ранее обманул российских военных. Об ликвидации вражеского офицера сообщил в авторском тг-канале фронтовой репортер Руслан Татаринов.

Татаринов напомнил, как еще в начале СВО Коваль обманул российских бойцов. Прибыв в киевский поселок Гостомель и столкнувшись с российскими военными, Коваль соврал, что идет в поселок проведать своего сына. Позднее выяснилось, что Коваль, выполняя задачи корректировщика, проехал к аэропорту и наводил удары, в том числе по Ан-225.

Российские бойцы ликвидировали Коваля вблизи Красного (Ивановское) рядом с Артемовском. При каких обстоятельствах был уничтожен офицер-корректировщик ВСУ не сообщается.