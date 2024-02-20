Военный корреспондент Александр Коц пообщался с жителями освобожденной российскими войсками Авдеевки и узнал много подробностей о зверствах украинских боевиков.

ВСУ обстреливали мирное население города, используя ракеты с американским флагом. Также они минировали колодцы с водой, передает «Комсомольская правда».

«Украинцы же колодцы позаминировали. Тот разбитый, там вообще ракетой снесло, и два трупа. Напротив колодца зайдете во двор – две могилки. Выскочили – где Юрка? Без головы сидит. Где Настя? Половина Насти сидит», – рассказал военкору один из жителей.

Гражданские радостно встретили российские подразделения и поблагодарили их за освобождение Авдеевки. Сейчас измученным людям уже привезли гуманитарную помощь, в настоящий момент идет зачистка и разминирование территорий и зданий.