Под удар ВС РФ в Курахово попали четверо наемников из Колумбии, рассказало издание Vanguardia. Журналисты пообщались с дядей одного из «солдат удачи», 28-летнего Мартинеса Васкеса.

По словам родственника, после службы в колумбийской армии, Васкес уехал в Дубай, где работал в одной из охранных компаний. В апреле 2023 года ему предложили вступить в «Интернациональный легион» ВСУ.

Васкес взвесил все «за» и «против», но решающим аргументом все же стали деньги. На Украине предлагали втрое больше, чем в ОАЭ, поэтому боевик вступил в «легион».Сослуживцы наемника попали в зону СВО примерно таким же образом.

Ранее стало известно об уничтожении базы наемников ВСУ в населенном пункте Константинова. Объект поразили ударные беспилотные аппараты.