В Японии специалисты обнаружили новый вид морских обитателей крошечных размеров. Примечательно то, что эти морские обитатели имеют схожий с пандами окрас. Новый вид получил название «панда морская асцидия». Такую информацию передает издание Tvmnews.

Новый вид асцидий, напоминающий бамбукового мишку, ученые обнаружили неподалеку от острова Кумедзима. Длина организма составляет около 2-х сантиметров. Этот вид асцидий имеет белый окрас с черными вкраплениями, напоминающими глаза и нос панды. Белые части асцидий представляют собой вены. А вот черные «пандовые» пятна ученым еще предстоит изучить.

Долгое время этот вид асцидий был не изучен. 1 февраля ученые официальное присвоили этим морским обитателям научное название Clavelina ossipandae.

Асцидии – это морские беспозвоночные, которые не могут перемещаться. Их образ жизни – оседлый. Эти существа прирастают к подводным камням, скалам и другим каменистым участкам морского дна.