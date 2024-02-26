Фрагменты пятиметрового «дракона» были обнаружены в Китае двадцать лет назад, но только теперь ученым удалось воссоздать цельный образ загадочной рептилии.

Необычная рептилия очень походит на «китайского дракона», сказал глава научной группы Н. Фрайзер. Его изогнутое в виде восьмерки тело собирали два десятка лет. Сначала на юге Китая нашли один позвонок. Затем фермеры начали приносить ученым другие фрагменты, из которых постепенно складывался скелет.

Теперь ученые знают, что тело древнего «дракона» состоит из 32 позвонков. Он имел очень длинную шею, которая помогала ему добывать рыбу. Длинная шея позволяла протиснуть голову в различные ущелья, чтобы настигнуть там добычу. Возможно, у длинной шеи было другое предназначение, но ученые о нем пока не знают. «Дракон» имел плавники, что говорит в пользу ранее озвученной версии о том, что он обитал в воде.