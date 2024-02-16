В соцсетях появился короткий ролик с участием Алексея Навального* (*запрещен в РФ за экстремизм и терроризм). Видеозапись сделана 15 февраля. 16 февраля стало известно о смерти политика.

В ролике показано дистанционное участие активиста в заседании Ковровского суда. На онлайн-трансляции, которая велась из колонии ямало-ненецкого села Харпа, политик «бодр, весел и здоров». Он отпускает какие-то шутки и смеется вместе с присутствующими в Ковровском суде.

Предварительно сообщается, что причиной скоропостижной смерти Навального* стал оторвавшийся тромб. 16 февраля после прогулки он почувствовал ухудшение здоровья, хотя до этого на плохое самочувствие не жаловался, заверили в администрации колонии. Затем заключенный потерял сознание. Реанимационные мероприятия прибывших в колонию медиков результатов не дали. По факту смерти заключенного проводится следствие.