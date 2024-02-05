В Саратовской области в городе Вольск местные жители посетили театральную постановку «Последний пылкий влюбленный» драмтеатра из Балашова, которая была обозначена пометкой 16+. Однако зрителей шокировал данный спектакль.

Комедийная пьеса «Последний пылкий влюбленный» была поставлена по произведению американского драматурга Нила Саймона. Однако многие зрители, побывавшие на постановке, посчитали ее чрезмерно пошлой.

По информации журналистов местного издания, люди были возмущены «бескультурьем» и аморальным обликом, что было продемонстрировано актерами на сцене.

«Народ пришел, чтобы приятно провести в стенах нашего необыкновенно красивого театра свой выходной вечер. Но увы! Озабоченная половым влечением артистка кричит со сцены слова «Секс, тр…ся». Это культура? Это нормально?», – отметил возмущенный зритель.

А во втором действии, по словам аудитории, был и вовсе продемонстрирован процесс курения веществ, запрещенных законом.