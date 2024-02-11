Романтические отношения студента петербуржского колледжа с 15-летней школьницей закончились уголовным делом из-за беременности девушки. Об этом в своем материале сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свои источники.

Девушка обратилась в одно из медицинских учреждений Санкт-Петербурга с жалобами на плохое самочувствие. После того как врачи выяснили, что девушка беременно, ситуацией заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.

Предполагаемым отцом будущего ребенка является 20-летний студент 4-го курса Политехнического колледжа городского хозяйства. Парень познакомился со школьницей в общей компании и встречался с девушкой в течение полутора лет. В отношении юноши возбуждено уголовное дело по статье 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»).