Вместо спектакля «Ты где-то рядом» с Федором Добронравовым, который был запланирован в московском культурном центре ЗИЛ, зрителям предложили побывать на постановке «Танцуй со мной». Замена связана с проблемами со здоровьем актера.

В театре опубликовали обращение к купившим билеты на спектакль зрителям и сообщили о резком ухудшении здоровья Федора Добронравова. В качестве альтернативы предложен спектакль «Танцуй со мной», но также имеется возможность сдать билеты.

Подтверждение отмены спектакля и болезни актера было получено и от его агента Сойкиной. Она отметила, что у Добронравова повышенное давление, состояние ухудшилось, поэтому уже несколько выступлений пришлось в экстренном порядке отменять.

Ранее сообщалось, что спектакль «Ты где-то рядом» перенесен на 18 апреля.