На осень 2024-го года в России запланирована премьера семейной комедии «Возвращение попугая Кеши» с Никитой Кологривым и Оксаной Акиньшиной в главных ролях. Съемки фильма стартовали в Москве, а в ближайшем будущем будут продолжены в Сочи. Об этом в своем материале сообщает «РБК Life» со ссылкой на пресс-службу кинокомпании «Кинотека».

«Этот фильм для меня о многом. Про важные эмоции, про любовь, про взаимовыручку, про важность идти к своей мечте. Это фильм про приключения, аттракционы и, конечно, юмор… Я всегда стараюсь смотреть на фильм глазами своего внутреннего ребенка и восторженного зрителя. Я хочу сделать так, чтобы он радовался и улыбался. Этот фильм — не исключение!», – заявил режиссер проекта Олег Асадулин.

По сюжету фильма, возлюбленная школьного учителя географии из Сочи мечтает о роскошной жизни. Она решает поставить отношения со своим возлюбленным на паузу. Однако школьный учитель заключает сделку с попугаем Кешей, который должен помочь ему заработать крупную сумму денег, чтобы вернуть свою возлюбленную.