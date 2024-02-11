Легендарной комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» в прошлом году исполнилось 50 лет. Однако даже спустя полвека зрители находят ранее не замеченные киноляпы в этой картине.

Очередной ляп обнаружился в аквариуме изобретателя Шурика. Когда царь Иван Грозный оказался в Москве 70-х годов, Шурик оставил его в квартире одного, а сам ушел покупать запчасти для машины времени. В этот момент жена изобретателя Зина пришла за вещами.

Царь спрятался от нее за шторой, рядом с которой находился аквариум. В нем отчетливо видно мутную воду.

Но когда мимо аквариума прошла хозяйка квартиры Зина, вода вдруг стала абсолютно чистой и прозрачной. Также в ней видны водоросли, которые внезапно выросли за мгновение.