В Кирове возле здания местного военкомата был размещен баннер с призывом добровольцев вступать на воинскую службу на контрактной основе. Но местные жители заметили, что на рекламном щите в качестве боевой техники был изображен немецкий танк Leopard.

Авторы местного паблика «Киров без цензуры» разместили соответствующие фото на своей страничке в соцсетях. На фото можно увидеть, что данный плакат размещен неподалеку от военного комиссариата Октябрьского и Первомайского районов.

«Вот так, с “Леопардом” в обнимку, военком на Мопра 111 приглашает подписать контракт», – говорится в публикации.

Местные жители проявили огромное возмущение в отношении этого баннера. Соответствующая информация дошла до властей региона, и по итогу плакат был снят.

Журналисты попытались взять комментарий у представителей военкомата, почему мог произойти подобный казус. Однако комментировать данную ситуацию там отказались.