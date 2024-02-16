В Индии замечен редкий золотой тигр

В тот вечер, 24 января 2024 года, гид и фотограф Гаурав Рамнараянан поехал на сафари не с целью поиска большой кошки. Но ему повезло встретить именно золотого тигра, бывшего в хорошем настроении. Источник: CNN.

25-летний индиец возглавлял частную экскурсию по национальному парку Казиранга, состоящему в списке «Всемирного наследия» ЮНЕСКО. Это заповедник дикой природы площадью 430 квадратных километров, расположенный в штате Ассам на северо-востоке Индии. Хотя в этом месте проживает самая большая в регионе популяция тигров, повстречать их удается редко. Впрочем, парк более известен другими представителями дикой природой, включая крупнейшую в мире популяцию индийских носорогов и сотен разновидностей ярких птиц.

В тот день Рамнараянан и гости его тура отправились искать носорогов. Ближе к вечеру, сидя в сафари-джипе, группа туристов неожиданно услышала тревожный голос оленя – это был сигнал, издаваемый животным при виде хищника, рассказал Рамнараянан. Гид решил направить джип в этом направлении, проехал поворот и быстро остановил машину: всего в 700 метрах на дороге находился тигр.

«Поначалу, когда я его заметил, он выглядел слишком белым и не похожим на обычного [бенгальского] тигра», – заявил Рамнараянан, занимающийся проведением туров по дикой природе Индии с 2016 года, когда он основал свою турфирму The Wildside. «Прежде я видел многих тигров, и сразу же понял, что этот тигр обычным не был».

Его подозрения подтвердились, когда он взглянул на хищника через объектив фотокамеры: большое животное с полосками клубнично-светлого окраса, безо всякого сомнения, был редчайшим золотым тигром.

«Хищник решил направиться к нам, но не с намерением напасть или продемонстрировать агрессию, а только для того, чтобы продолжить свой путь и метить свою территории», – сообщил Рамнараянан. Мужчине удалось сделать замечательные снимки редкого хищника, когда тот приблизился к джипу на 100 метров.

Гаурав Рамнараянан (он на изображении ниже) разместил полученное фото в соцсетях, и интернет-пользователи наперебой принялись выражать восхищение уникальной фотографией и удивительным окрасом тигра.

Однако золотые тигры не являются самостоятельным подвидом: их окрас вызван мутацией, меняющей цвет шерсти. И хотя внешне такие тигры очень красивы, у их появления есть и темная сторона.

«Орфографические ошибки» генетики

Золотые тигры, как и их белые собратья, являются следствием рецессивного признака, заключающегося в мутации генов, ответственных за окрас шерсти, говорит профессор экологии Ума Рамакришнан (индийский Национальный центр биологических наук).

Она объяснила «золотую» мутацию «орфографическими ошибками в ДНК», приводящими к различным цветовым комбинациям. У белых тигров такая мутация подавляет окраску полностью, а у золотых тигров происходит мутация в «широкополосном» гене, удлиняющая период выработки феомеланина, придающего шерсти красновато-желтый цвет.

В дикой природе на 10 000 новорожденных тигрят приходится менее одного с белым мехом. Золотистая шерсть у тигров встречается еще реже. В связи с этим индийские зоозащитники обеспокоены тем, что появление золотых тигров может быть признаком инбридинга, вызванного изолированностью местных популяций.

По словам профессора Рамакришнан, этот необычный окрас меха чаще можно встретить у содержащихся в неволе тигровых популяций, которые зачастую являются близкими родственниками друг с другом. К примеру, белых тигров исторически разводили именно по рецессивным генам, чаще всего спаривая с их потомством.

Несмотря на то, что нестандартный окрас шерсти не оказывает какого-либо вредного воздействия на здоровье тигров, их инбридинг способен вызвать физические недуги, включая плоскую морду или косоглазие, а также иные генетические мутации, способные ослабить защиту хищника от болезней, отметила Рамакришнан.

По некоторым источникам, в неволе по всему миру содержится порядка 30 золотых тигров, а по данным администрации национального парка Казиранга, на их территории живут четыре больших кошки с золотым окрасом, что является уникальным случаем для дикой природы.

Поскольку эта черта окраса крайне редка, единственный способ ее проявления, как заявила профессор Рамакришнан, это либо инбридинг, либо генетический дрейф, при котором редкие гены случайным образом становятся более стабильными.

Сокращение территорий дикой природы

К Казиранге золотых тигров замечают с 2014 года, и Гаурав Рамнараянан не единственный, кому повезло запечатлеть этих животных на камеру: в 2020-м фотограф из Мумбаи Маюреш Хендре поделился в соцсетях похожим фото и также с сафари в Казиранге, вызвав схожий ажиотаж у интернет-пользователей.

Хотя это уникальное преимущество парка для посетителей, его администрация этого не празднует. В заявлении, опубликованном в 2020 году аккаунтом Казиранга в «Твиттере» (соцсеть блокируется в РФ), научный сотрудник парка Рабиндра Шарма заявил, что «рецессивные «золотые» гены проявляются из-за инбридинга внутри фрагментированной группы тигров».

Порядка 70% из 190 тигров штата Ассам проживают в парке Казиранг, но быстрое развитие этого региона означает, что дикая природа утрачивает свои обычные маршруты миграции между территориями обитания. Исследование 2020 года зафиксировало растущую фрагментацию в местной популяции тигров и исчезновение лесистых коридоров вокруг парка. Если популяция тигров Казиранги станет еще более изолированной, ей будут угрожать такие проблемы, как инбридинг, подчеркнул Шарма.

Аллювиальные луга этого индийского региона, привлекающие потенциальную добычу тигров, наряду с суровыми правоохранительными мерами, жестко пресекающими браконьерство и охоту, вывели Ассам на вершину лучших мест обитания тигров в этой части страны, считает Кота Уллас Карантх, зоозащитник и основатель организации «Центра исследований дикой природы», действующей в Индии. Однако необычно высокое число золотых тигров в этом парке, по его словам, указывает на изолированность тигриной популяции и представляет собой тревожный сигнал.

«Необходимо улучшить связи в среде обитания популяций тигров путем поощрения условий землепользования, которые не препятствуют перемещениям больших кошек на значительные расстояния, что является наиболее важным фактором в создании устойчивой и разнообразной генетически популяции индийских тигров», – утверждает Карантх. «В некоторых случаях возможно создание таких конструкций, как туннели и мосты, пролегающие в опасных или труднопроходимых местах, где обитают тигры».

Хотя изолированность может привести к снижению генетического разнообразия, по словам Карантха, браконьерство в сочетании с нарастающей деградацией среды обитания являются более значимой угрозой для индийских тигров, чем их генетическая изоляция. Также он отметил, что буферизация заповедников с более благоприятным землепользованием, таким как туризм, а не с конфликтными животноводством и сельским хозяйством, будет не менее актуальной.

Для фотографа Рамнараянана случай встречи золотого тигра стал первым в парке Казиранги. Каким бы поразительным это ни было, он понимает причину этой редкости и надеется, что публикация его фото поспособствует разговорам о том, как лучше защитить дикую природу. «В качестве фотографа я смогу донести послание до массовой публики», – надеется Рамнараянан.