В ФРГ бобры, испытывающие нехватку пищи, повредили несколько 200-лених буков, растущих на берегу Цвикауэр-Мульде. Такую информацию передает Suddeutche Zeitung.

На берегу Цвикауэр-Мульде в парке Вексельбург в Саксонии растут древние деревья, которые погрызли голодные животные. В обычных условиях бобры не трогают буки, однако, по мнению экологов, из-за отсутствия альтернативных источников питания, животные стали грызть 200-летние деревья. Причиной голода бобров могло послужить увеличение их популяции.

Специалисты пришли к выводу, что поврежденные бобрами буки спасти не удастся. Поэтому оставшиеся древние деревья будут ограждать металлической сеткой, чтобы животные не смогли их повредить. Кроме того, в администрации парка заявили о намерении высадить новые деревья и растения, которые станут источником пищи для бобров.

Бобры являются исключительно растительноядными животными. Они питаются корой, побегами деревьев и различными видами травянистых растений.