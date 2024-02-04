В Екатеринбурге 3 февраля в Teatro Veneziano был проведен концерт классической музыки, на который пришло множество гостей. Мероприятие было проведено в непривычной для многих атмосферной обстановке – в качестве освещения использовались тысячи свечей. Об этом сообщает местное издание е1.ru.

Программа была представлена в рамках проекта Luminary. Концерты подобного плана были проведены практически во всех уголках России. По словам организаторов мероприятия, для концерта использовались специальные свечи, ведь по технике безопасности нельзя на подобных мероприятиях использовать настоящий открытый огонь.

«Мы бы никогда не смогли провести подобный концерт при настоящих свечах. При первом же мероприятии могло произойти возгорание», – отметили организаторы.

Зрителям выпала великолепная возможность погрузиться в мир классической музыки в живом исполнении оркестра. Были представлены композиции Людовико Эйнауди, а также саундтреки из «Игры престолов», «Списка Шиндлера» и других известных кинокартин.